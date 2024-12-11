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Сегодня, 19:53

Овечкин провел бросковую тренировку

Камила Абдурахманова
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел бросковую тренировку, сообщается на странице команды в соцсетях.

Российский хоккеист, восстанавливающийся после травмы, более недели проводит индивидуальные тренировки на льду. В среду, 11 декабря, на утреннем занятии Овечкину ассистировал его давний партнер по команде Никлас Бекстрем, который в ноябре 2023 года приостановил карьеру из-за травмы.

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости. 4 декабря он провел тренировку в полной хоккейной амуниции.

За 18 матчей в текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков. В общей сложности 39-летний форвард забил 868 голов за 1444 встречи в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 шайб.

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Александр Овечкин
НХЛ
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