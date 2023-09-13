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Сегодня, 02:18

Овечкин: «Сейчас я сосредоточен на игровой карьере и успехах команды»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, чем планирует заниматься после завершении игровой карьеры.

«Есть много направлений, но сейчас я сосредоточен на игровой карьере и успехах команды. Конечно, немало времени буду уделять Академии, которая, надеюсь, откроется к тому моменту, как приму решение повесить коньки на гвоздь. И, разумеется, больше всего времени буду уделять семье. У меня подрастают два сына, из-за постоянных разъездов они не часто меня видят», — цитируют «Известия» Овечкина.

37-летний россиянин с 2005 года выступает за «Кэпиталз», сыграв 1184 матчей в НХЛ и набрав 1283 (721+562) очка.

Источник: https://iz.ru/1572943/aleksei-fomin/nkhl-molodtcy-chto-ne-poddaiutsia-politicheskomu-davleniiu
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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