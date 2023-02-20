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Сегодня, 16:42

Овечкин рассказал, что делали игроки «Виннипега» после его исторического дубля

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что думает по поводу жеста игроков «Виннипега» после его исторического дубля.

В матче с «Виннипегом» россиянин оформил дубль, благодаря которому обошел великого форварда Горди Хоу по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Игроки противоположной команды после встречи выстроились в ряд, чтобы пожать руку Овечкину и поздравить его.

«Просто поздравляли. Я уверен, что любая команда сделала бы так же, вне зависимости от результата матча. Ведь это история. Ты растешь, зная все эти большие имена. Если твой одноклубник или соперник забьет юбилейный гол, выбьет большое число, это нечто особенное», — сказал Овечкин в интервью NBC Sports.

Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 82 гола.

В текущем сезоне он провел за «Вашингтон» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Виннипег Джетс
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