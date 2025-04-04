Овечкин рассказал, что держит фокус на победе в матче против «Чикаго»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что фокусируется на игре и командном успехе в матче НХЛ против «Чикаго», а не на рекорде по голам в регулярных чемпионатах.

«Все так же, игра за игрой. То, что сейчас происходит, хорошо для хоккея, хорошо для «Вашингтона». Я думаю, что сейчас всем весело, потому что много внимания к этой погоне. Надеюсь, вам нравится. Я всегда в хорошем настроении», — приводит слова Овечкина ТАСС.

В ночь на субботу «Вашингтон» будет принимать «Чикаго» у себя дома. Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.

На данный момент Овечкин забросил 892 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, занимая второе место по этому показателю. Лидером остается Уэйн Гретцки с 894 голами.

«Вашингтону» осталось сыграть семь матчей до конца регулярного чемпионата.

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