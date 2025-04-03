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3 апреля, 09:28

Овечкин рассказал, что Гретцки поддерживает его в гонке за снайперским рекордом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото «Вашингтон Кэпиталз» / НХЛ
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отношениях с канадцем Уэйном Гретцки. Россиянин в этом сезоне может побить рекорд легенды по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это великолепно. Это здорово для хоккея. У нас хорошие отношения. Он сказал мне, что поддерживает меня, и я почти уверен, что он присоединится к команде и будет присутствовать на наших матчах», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

3 апреля Овечкин отметился голом в матче против «Каролины» (1:5). На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить две шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки — 894 гола.

В ночь на 5 апреля «Вашингтон» примет «Чикаго». Ожидается, что Гретцки появится на этой игре в столице США.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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