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Овечкин: «Самое главное для «Вашингтона» — выиграть еще один Кубок Стэнли»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от выступления в плей-офф НХЛ.

«Самое главное для нас — выиграть еще один Кубок Стэнли. Дело не в рекорде. Дело в том, чтобы выиграть кубок. Вот почему мы работаем весь год, чтобы быть в этом месте, в этой ситуации. Так что, да, это веселое время года для всех. Все понимают, что это особенная команда. Были взлеты и падения, мы всегда поддерживаем друг друга», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Монреалем». Стартовая встреча пройдет 22 апреля и начнется в 2:00 мск.

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Александр Овечкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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