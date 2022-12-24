Овечкин рассказал, что отпразднует 802-й гол в карьере в баре

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как будет праздновать свой 802-й гол в НХЛ.

«Прямо сейчас отправлюсь в бар. Хот-доги, начос, ну вы знаете. Почему бы и нет?» — приводит слова Овечкина журалистка Сэмми Силбер в своих соцсетях.

В матче регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Виннипег» (4:1) российский форвард забил 801 и 802-й гол в НХЛ, и опередил по этому показателю Горди Хоу, выйдя на чистое второе место. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.