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Сегодня, 08:25

Овечкин рассказал, что отпразднует 802-й гол в карьере в баре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как будет праздновать свой 802-й гол в НХЛ.

«Прямо сейчас отправлюсь в бар. Хот-доги, начос, ну вы знаете. Почему бы и нет?» — приводит слова Овечкина журалистка Сэмми Силбер в своих соцсетях.

В матче регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Виннипег» (4:1) российский форвард забил 801 и 802-й гол в НХЛ, и опередил по этому показателю Горди Хоу, выйдя на чистое второе место. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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