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Сегодня, 05:58

Овечкин рассказал, что Путин подарил ему на свадьбу

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что президент России подарил ему на свадьбу.

«Это сервиз был, очень красивый. Волнительный момент был, когда он позвонил. Свадьба прикольная была», — сказал Овечкин блогеру Амирану Сардарову в интервью для его YouTube-канала «Дневник Хача».

Овечкин женат на модели Настасии Шубской. Пара зарегистрировала брак в августе 2016 года, а свадьба состоялась 8 июля 2017 года.

38-летний Овечкин занимает второе место по числу голов в истории НХЛ. Форвард забил 853 шайбы в лиге, он отстает на 41 гол от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд.

Источник: YouTube-канал «Дневник Хача»
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Путин
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