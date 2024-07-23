Овечкин рассказал, что Путин подарил ему на свадьбу

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что президент России подарил ему на свадьбу.
«Это сервиз был, очень красивый. Волнительный момент был, когда он позвонил. Свадьба прикольная была», — сказал Овечкин блогеру Амирану Сардарову в интервью для его YouTube-канала «Дневник Хача».
Овечкин женат на модели Настасии Шубской. Пара зарегистрировала брак в августе 2016 года, а свадьба состоялась 8 июля 2017 года.
38-летний Овечкин занимает второе место по числу голов в истории НХЛ. Форвард забил 853 шайбы в лиге, он отстает на 41 гол от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд.