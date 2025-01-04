Овечкин рассказал, как проходило его восстановление после перелома ноги

Сегодня, 21:02
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о своем восстановлении после перелома ноги.
39-летний россиянин из-за травмы не выходил на лед больше месяца. Он пропустил 16 матчей «Кэпиталз».
«Это скучно, поскольку приходится проводить много времени в зале. Нужно делать больше, чтобы оставаться в хорошей форме. Тренеры проделали великолепную работу. Меня поддерживали команда, болельщики, семья. Это было особенное время, но я восстановился и вернулся в строй», — сказал Овечкин в интервью ESPN.
В текущем сезоне Овечкин набрал 28 (18+10) очков в 22 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
За свою карьеру в НХЛ он забил 871 гол и до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 23 шайбы.