Овечкин: «Меня не сильно интересуют заявления Гашека»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как реагирует на критику Доминика Гашека в отношении НХЛ за то, что лига не предпринимает никаких санкций в отношении русских игроков.

«Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности», — цитируют «Известия» Овечкина.

В апреле экс-игрок сборной Чехии раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину и другим российским хоккеистам.