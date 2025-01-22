Овечкин: «Не пишу Гретцки каждый день — он не станет отвечать»

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин до матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (3:2) рассказал о том, какие у него взаимоотношения с легендарным хоккеистом Уэйном Гретцки.

«Вроде как поздравляю его с днем рождения, что-то такое. Я не пишу ему каждый день — очевидно, он не станет отвечать. Но очень горжусь, что у меня такие отношения с лучшим игроком», — рассказал Овечкин.

В нынешнем сезоне 39-летний россиянин набрал 33 (21+12) очка в 31 встрече. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 874 шайбы, чтобы побить рекорд Гретцки ему осталось забить 21 гол.