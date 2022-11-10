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10 ноября, 12:23

Овечкин рассказал, кого взял бы третьим в звено, если бы играл вместе с Кросби

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, кого взял бы третьим в свое звено в случае, если бы играл вместе с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Уверены, что Кросби спросил бы это у меня? Он, наверное, выбрал бы Марио Лемье, но я бы взял Дональда Брашира. Почему? Нам нужны защита и свобода на льду. Брашир нужен нам, чтобы тому, что захотел бы нас тронуть, было невесело», — приводит TNT Sports слова Овечкина.

Дональд Брашир выступал за «Вашингтон» вместе с Овечкиным с 2006 по 2009 год. Хоккеист был тафгаем, за 1025 матчей в НХЛ он получил 2634 штрафных минуты.

Овечкин и Кросби выступают в НХЛ с 2005 года. У россиянина 1423 (788+635) очков в 1289 матчах в НХЛ, у канадца — 1424 (523+901) очка в 1121 игре.

Александр Овечкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
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