0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:32

Овечкин: «По завершении карьеры мы с Кросби выпьем пару кружек пива и поговорим обо всем»

Сергей Разин
корреспондент
Сидни Кросби и Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о соперничестве с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Я думаю, что ему все еще нравится играть. Я все еще наслаждаюсь игрой в хоккей, и я почти уверен, что когда мы с ним завершим карьеры, мы просто вместе выпьем пару кружек пива и поговорим обо всем, что произошло за последние 15-16 лет. Я думаю, что для хоккея прошлых и будущих поколений здорово видеть такое сравнение, такую битву между нами двумя, двумя клубами. Я думаю, что это здорово для игры.

Мы хорошие друзья, можем позвонить друг другу. Если у него впереди какие-то вехи и он их достигает, я звоню и посылаю ему сообщение. Первые пару лет это были совсем другие отношения. Мы повзрослели», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Овечкин и Кросби примут участие в Матче звезд НХЛ-2023. 37-летний россиянин почувствует в конкурсах на самый сильный бросок и самый красивый буллит. Овечкин будет исполнять буллиты вместе с Кросби.

Александр Овечкин
Сидни Кросби
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
2
23
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
В Кремле призвали «быть проще» и оформлять обычные загранпаспорта
В Европарламенте признали участие НАТО в украинском конфликте
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Материалы сюжета: Матч звезд НХЛ 2023: составы команд и девять россиян во Флориде
Кучеров, Панарин и Тарасенко примут участие в конкурсе бросков на точность в Матче звезд НХЛ
Капризов и Свечников примут участие в забеге на скорость в Матче звезд НХЛ
Шестеркин: «Если бы я сказал Сорокину 10 лет назад, что мы будем на Матче звезд НХЛ, он бы ответил, что это шутка»
Овечкин взволнован присутствием семьи на Матче звезд НХЛ
Овечкин примет участие в двух конкурсах мастерства в Матче звезд НХЛ
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Соколов набрал 39-е очко за фарм-клуб «Оттавы» в АХЛ

Тарасенко о возможном обмене: «Я сосредоточен на играх. «Сент-Луис» еще может изменить ситуацию»