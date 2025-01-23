Овечкин рассказал о факторах успеха «Вашингтона» в текущем сезоне НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мыслями о том, почему команда показывает хорошие результаты в текущем сезоне НХЛ.

«Вы видите, сколько ребят подписали контракты перед сезоном, опытных, но все еще молодых и жаждущих побеждать в играх и выходить в плей-офф. Самое важное, я думаю, это то, что у нас отличная команда в раздевалке. Если что-то случается, мы всегда стараемся держаться вместе, и я думаю, что именно поэтому мы сейчас успешны», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Сейчас «Вашингтон» занимает первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, имея в своем активе 69 очков.

В нынешнем сезоне 39-летний россиянин набрал 33 (21+12) очка в 31 встрече. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 874 шайбы, чтобы побить рекорд Гретцки, ему осталось забить 21 гол.