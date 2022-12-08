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Сегодня, 07:58

Овечкин: «Наверное, Конекны расстроился из-за моего последнего гола в пустые ворота. Но это игра»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о конфликте с форвардом Трэвисом Конекны после победы над «Филадельфией» (4:1).

Хоккеисты повздорили в конце третьего периода после того, как Овечкин забросил свою вторую в игре шайбу в пустые ворота.

«Из-за чего он разозлился? Наверное, из-за моей последней шайбы в пустые ворота. У игроков «Филадельфии» есть характер, они, конечно, расстроились. Но это игра», — приводит пресс-служба «Кэпиталз» слова Овечкина.

Также россиянин оценил важность победы над «Флайерз».

«Мы довольны, что набрали важные два очка. Рады, что так удачно закончили нашу серию выездных матчей. Теперь пора отправиться домой, освежить голову, побыть с родными, и двигаться вперед», — добавил россиянин.

«Вашингтон» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 28 очками в 28 матчах.

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