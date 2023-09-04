Овечкин рассказал о планах открыть музей со своими клюшками и шайбами

Сегодня, 17:17
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что планирует открыть музей.
«У меня есть все клюшки с последних двух сезонов. И после каждого набранного очка я забираю шайбу – это память. Потом мы откроем красивый музей для болельщиков, для простых людей.
В прошлом году я забил 50, в этом 42 – 40. Мы сделаем стенд, красиво получится. В Вашингтоне у меня есть комната – целый подвал. Здесь в Москве, когда мы доделаем Академию, то сделаем специальный музей», — сказал Овечкин на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».
37-летний хоккеист выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошедшем сезоне он набрал 75 очков (42+33) в 73 матчах регулярного сезона НХЛ.
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|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
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|6
|Тампа-Бэй
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|Торонто
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|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
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|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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Питтсбург – Чикаго
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