Овечкин рассказал о планах открыть музей со своими клюшками и шайбами

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что планирует открыть музей.

«У меня есть все клюшки с последних двух сезонов. И после каждого набранного очка я забираю шайбу – это память. Потом мы откроем красивый музей для болельщиков, для простых людей.

В прошлом году я забил 50, в этом 42 – 40. Мы сделаем стенд, красиво получится. В Вашингтоне у меня есть комната – целый подвал. Здесь в Москве, когда мы доделаем Академию, то сделаем специальный музей», — сказал Овечкин на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

37-летний хоккеист выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошедшем сезоне он набрал 75 очков (42+33) в 73 матчах регулярного сезона НХЛ.