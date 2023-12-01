Овечкин рассказал о сбывшейся мечте

Нападающий «Вашингтона», самый результативный российский игрок НХЛ Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мыслями о том, какая у него была мечта и когда она сбылась.

— Летом вы приезжали на базу футбольного «Динамо» с подарками Арсену Захаряну и Константину Тюкавину. Следите ли за командой, за ними лично?

— Конечно, слежу. Очень рад за то, что команда сейчас в тройке, за Арсена, который играет в Испании, за Тюку, забивающего за «Динамо». Переживаю за парней. Удачи им и без травм! «Динамо» победит!

— Чему радовались больше — голу в футбольном матче с «Амкалом» или своим шайбам в рядовых матчах регулярного чемпионата НХЛ?

— Одинаково!

— Но гол за футбольное «Динамо» — это сбывшаяся мечта?

— Конечно. У меня отец, царствие ему небесное, играл за «Динамо». За первую команду ему сыграть не удалось, потому что получил травму. Но папе удалось посмотреть, как сын за нее играет и даже забивает. Это было супер!

— Нет ли мечты один раз выйти за футбольное «Динамо» на официальный матч?

— Нет, зачем? Моя мечта уже осуществилась. Спасибо «Динамо» за этот прекрасный момент, за память, которая со мной будет навсегда.