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14 апреля, 18:52

Овечкин — о нагруднике с логотипом «Локомотива»: «Своих не забываем»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Фото Getty Images
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Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своем своем нагруднике. На протяжении нескольких лет форвард играет в этой детали экипировки с логотипом ярославского «Локомотива».

— У тебя на нагруднике по-прежнему нашивка ярославского «Локомотива». Носишь ли ты один нагрудник с момента трагедии и почему для тебя это так важно?

— Да, у меня один нагрудник. С того момента, как трагедия произошла. Я сделал это в память о ребятах. Страшная трагедия...Было много друзей и знакомых, с кем я играл и в детстве, и НХЛ, и за сборную. Память остается. Своих не забываем. Всегда в памяти, — сказал Овечкин.

7 сентября 2011 года игроки и тренеры ярославского «Локомотива» погибли в авиакатастрофе при вылете из аэропорт Туношна на матч КХЛ с минским «Динамо».

Овечкин — воспитанник, чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». С 2005 года форвард играет в «Вашингтоне» с перерывом на половину сезона-2012/13 из-за локаута в НХЛ. Россиянин стал рекордсменом североамериканской лиги по числу голов — на данный момент у него 896 шайб в регулярных чемпионатах.

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Александр Овечкин
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