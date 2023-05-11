Овечкин рассказал о своей коллекции клюшек великих хоккеистов

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своей коллекции клюшек великих хоккеистов.

«Когда я побил рекорд Бобби Халла, мне подарили клюшку с автографами из 70-ого года, по моему, когда была серия Канада — США. Я мечтал просто об автографе Горди Хоу, и мне его подарили. А так еще очень сильно мечтал именно о клюшке Бобби. Ну, к сожалению, сейчас этого, скорее всего, не произойдет, и надо ее покупать где-то», — сказал Овечкин в интервью YouTube-шоу «Это футбол брат».

Бобби Халл скончался 30 января 2023 года. Он является обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго», членом Зала хоккейной славы, участником 12 Матчей всех звезд НХЛ с 1960 по 1972 год, игроком сборной Канады в Суперсерии 1974 года, обладателем Кубка Канады 1976 года.