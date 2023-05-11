КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:50

Овечкин рассказал о своей коллекции клюшек великих хоккеистов

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своей коллекции клюшек великих хоккеистов.

«Когда я побил рекорд Бобби Халла, мне подарили клюшку с автографами из 70-ого года, по моему, когда была серия Канада — США. Я мечтал просто об автографе Горди Хоу, и мне его подарили. А так еще очень сильно мечтал именно о клюшке Бобби. Ну, к сожалению, сейчас этого, скорее всего, не произойдет, и надо ее покупать где-то», — сказал Овечкин в интервью YouTube-шоу «Это футбол брат».

Бобби Халл скончался 30 января 2023 года. Он является обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго», членом Зала хоккейной славы, участником 12 Матчей всех звезд НХЛ с 1960 по 1972 год, игроком сборной Канады в Суперсерии 1974 года, обладателем Кубка Канады 1976 года.

Источник: Это футбол брат
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
2
Обсудить
Читайте также
88-летняя Бардо протестует против Олимпиады в Париже. У нее очень неожиданная причина
Малкин номинирован в НХЛ на неожиданный приз. Он его достоин?
Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов
Кандидат в президенты Турции Индже отказался от участия в выборах
Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин — о ритуалах в «Вашингтоне»: «Смеемся, когда делаем их, потому что выглядим как шайка дебилов»