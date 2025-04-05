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5 апреля, 06:31

Овечкин: «Меня все еще немного трясет, до сих пор не могу поверить»

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями после повторения рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это здорово для хоккея, для всего «Вашингтона», для всех наших фанатов. Для меня честь быть в этой компании. Это здорово. Меня все еще немного трясет, до сих пор не могу поверить это. Здорово, что рядом со мной моя мать, жена, дети, тесть. Многие болельщики приехали из других городов. Это история. К этому приковано большое внимание, это хорошо для фанатов, для СМИ. Я наслаждаюсь этим. Везде в России все говорят только про хоккей, это здорово», — сказал Овечкин на пресс-конференции после матча с «Чикаго».

Александр Овечкин.Остался всего один гол! Овечкин повторил рекорд Гретцки и чуть не установил новый: как это было

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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