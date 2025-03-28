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28 марта, 06:57

Овечкин: «Забивать голы — моя работа. Иногда нужно просто разбудить себя»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о сочетании умения забивать голы и проводить силовые приемы. По словам хоккеиста, хиты позволяют ему «пробудиться» во время игры.

«Чтобы продолжать забивать в каждом новом сезоне, нужно хорошо работать во всех отношениях. Забивать голы — моя работа. Иногда нужно просто разбудить себя таким образом. Как будто включить будильник», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

Александр Овечкин с&nbsp;Диланом Строумом и&nbsp;Алексеем Протасом.«Кто-то должен же забивать». Овечкин и любимый вратарь, Флери и рекорд в этом сезоне

В текущем сезоне Овечкин провел 56 матчей, в которых набрал 60 (36+24) очков.

39-летний россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уйэна Гретцки. Ему осталось забить 5 голов, чтобы достичь отметки в 894 гола.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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