Овечкин: «Забивать голы — моя работа. Иногда нужно просто разбудить себя»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о сочетании умения забивать голы и проводить силовые приемы. По словам хоккеиста, хиты позволяют ему «пробудиться» во время игры.

«Чтобы продолжать забивать в каждом новом сезоне, нужно хорошо работать во всех отношениях. Забивать голы — моя работа. Иногда нужно просто разбудить себя таким образом. Как будто включить будильник», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Овечкин провел 56 матчей, в которых набрал 60 (36+24) очков.

39-летний россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уйэна Гретцки. Ему осталось забить 5 голов, чтобы достичь отметки в 894 гола.