Овечкин перед матчем с «Айлендерс», в котором может установить рекорд: «Я наслаждаюсь моментом»

6 апреля, 19:41
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своих эмоциях перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», в котором он может стать лучшим снайпером в истории лиги.
Сейчас у россиянина 894 гола в НХЛ, он делит первое место по этому показателю с легендарным канадским хоккеистом Уэйном Гретцки.
«Это весело. Как я и говорил, я наслаждаюсь моментом. К этому много внимания, но ты просто выходишь и играешь в хоккей», — сказал Овечкин в предматчевом интервью.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Айлендерс» — «Вашингтон».
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