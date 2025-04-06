Овечкин перед матчем с «Айлендерс», в котором может установить рекорд: «Я наслаждаюсь моментом»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своих эмоциях перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», в котором он может стать лучшим снайпером в истории лиги.

Сейчас у россиянина 894 гола в НХЛ, он делит первое место по этому показателю с легендарным канадским хоккеистом Уэйном Гретцки.

«Это весело. Как я и говорил, я наслаждаюсь моментом. К этому много внимания, но ты просто выходишь и играешь в хоккей», — сказал Овечкин в предматчевом интервью.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Айлендерс» — «Вашингтон».