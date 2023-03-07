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Сегодня, 11:52

Овечкин: «Два матча подряд мы входим в игру медленно, действуем мягко»

Виталий Косик
Корреспондент
Хоккеисты «Вашингтона».
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение своей команды от «Лос-Анджелеса» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Очевидно, что нам нужно лучше начинать. Два матча подряд мы входим в игру медленно, действуем мягко. Нужно продолжать тренироваться и играть, а дальше посмотрим», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в соцсетях.

В прошедшей встрече россиянин отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 37-летний форвард сыграл в 60 матчах за «Вашингтон» и набрал 61 (36+25) очко.

Его команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 68 очков за 65 игр.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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