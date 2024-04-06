Овечкин с дублем в матче с «Каролиной» не попал в тройку звезд игрового дня НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в тройку звезд игрового дня НХЛ, сообщается на сайте лиги. В прошедшем матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:4) 38-летний россиянин оформил дубль. Первой звездой признан нападающий «Харрикейнз» Джейк Гюнцель, набравший 3 (2+1) очка в встрече с «Кэпиталз». Вторая звезда — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который забросил 2 шайбы в игре с «Колорадо» (6:2). Третьей звездой стал нападающий «Баффало» Джек Куинн с дублем в ворота «Филадельфии» (4:2).