Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:40

Овечкин с дублем в матче с «Каролиной» не попал в тройку звезд игрового дня НХЛ

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в тройку звезд игрового дня НХЛ, сообщается на сайте лиги.

В прошедшем матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:4) 38-летний россиянин оформил дубль.

Первой звездой признан нападающий «Харрикейнз» Джейк Гюнцель, набравший 3 (2+1) очка в встрече с «Кэпиталз».

Вторая звезда — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который забросил 2 шайбы в игре с «Колорадо» (6:2).

Третьей звездой стал нападающий «Баффало» Джек Куинн с дублем в ворота «Филадельфии» (4:2).

Александр Овечкин
Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Эдмонтон Ойлерз
1
0
Читайте также
Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы
Брэдли Купер сыграл композитора Леонарда Бернстайна в фильме «Маэстро»
В Киеве предложили закрыть небо ЕС для граждан РФ и Белоруссии
Тренер «Магнитки» собрался расстрелять своего игрока и заменить судей искусственным интеллектом. Что произошло после матча «Металлург» - «Автомобилист»
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Адвокат предупредил об опасности случайно полученных денег на карту
Популярное видео
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Тренер «Вашингтона» разочарован результатами команды
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтону» не помогает даже дубль Овечкина! У «Кэпиталз» уже пять поражений подряд
«Вашингтон» проиграл «Каролине». Овечкин оформил дубль
Овечкин стал первым хоккеистом, забросившим 850 шайб за один клуб в НХЛ
Овечкин забросил 851-ю шайбу в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Каролины» Свечников пропустил матч с «Вашингтоном» из-за болезни