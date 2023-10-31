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НХЛ

Сегодня, 09:01

Овечкин с женой показали костюмы на Хэллоуин в древнеегипетском стиле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Александр Овечкин и Анастасия Шубская.
Фото Соцсети
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской показали парный костюм на Хэллоуин.

38-летний россиянин нарядился в костюм древнеегипетского фараона. Его жена предстала в образе Клеопатры. Фотография была опубликована в социальных сетях Шубской.

Хэллоуин традиционно отмечается 31 октября — накануне дня всех святых.

Свою первую шайбу в текущем сезоне Овечкин забросил в матче против «Торонто» (1:4). Теперь на счету 38-летнего россиянина 823 гола в НХЛ за карьеру. По этому показателю он является вторым в истории лиги — лидирует Уэйн Гретцки с 894 голами.

На данный момент «Вашингтон» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 3 очка за 5 матчей.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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