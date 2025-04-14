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14 апреля, 19:07

Овечкин — о поступке в адрес Флери: «Это уважение к тому, что он сделал для хоккея»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой поступок в отношении вратаря «Миннесоты» Марка-Андре Флери. После матча регулярного чемпионата между клубами в Сент-Поле россиянин позвал партнеров вернуться на лед для рукопожатия с голкипером соперника.

— Отдельное уважение за то, как ты вернул на лед часть команды, чтобы отдали дань уважения Марк-Андре Флери. Ты ведь не обязан был это делать.

— Здесь выходит один из лучших вратарей лиги. У нас с ним было соперничество и в «Питтсбурге», и в «Вегасе» — во всех командах, где он играл. Это просто уважение к игроку, личности и тому, что он сделал для хоккея. Все команды так делали. Понятно, что мы проиграли, все расстроились. Но у нас была договоренность с тренерским штабом и ребятами, что после игры останемся вне зависимости от результата, — сказал Овечкин.

«Вашингтон» уступил «Миннесоте» в выездном матче регулярного чемпионата 28 марта — 2:4. После игры Овечкин вернул команду для рукопожатий с Флери, который завершит карьеру по окончании сезона. 40-летний голкипер ранее выступал за «Питтсбург», «Вегас» и «Чикаго», с «Пингвинз» стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли и с «Голден Найтс» уступил «Кэпиталз» в финале плей-офф-2018.

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Александр Овечкин
Марк-Андре Флери
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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