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Сегодня, 06:35

Овечкин: «Никто не думал, что «Вашингтон» попадет в плей-офф»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Вашинтона» Александр Овечкин перед стартом плей-офф поделился мнением об итогах регулярного чемпионата.

«Вашингтон» стал победителем Восточной конференции НХЛ, набрав 111 очков.

«Никто не думал, что мы попадем в плей-офф, даже в этом году. Типа: «Да, «Кэпиталз» хороши, но они не добьются успеха в этом сезоне», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Зильбер.

В плей-офф «Кэпиталз» в первом раунде сыграют с «Монреалем». Первый матч серии пройдет во вторник, 22 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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