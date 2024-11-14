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Сегодня, 05:22

Овечкин сделал 9-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». На 18-й минуте второго периода счет стал 3:1.

Шайбу забросил белорусский нападающий Алексей Протас. Голевыми передачами отметились Расмус Сандин и Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина это 9-й результативный пас в сезоне.

Всего в этом сезоне у Овечкина 19 (10+9) очков в 15 матчах. Он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки, который с 894 шайбами является лучшим снайпером в истории НХЛ. На данный момент у россиянина 863 шайбы — он отстает на 31 гол от рекорда.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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