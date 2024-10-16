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Сегодня, 03:19

Овечкин сделал два голевых паса за две минуты в матче с «Вегасом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативные передачи за три минуты в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

На третьей минуте второго периода форвард принял участие в голе Тома Уилсона, а две минуты спустя ассистировал Алексею Протасу.

Теперь на счету Овечкина три голевых паса в двух матчах сезона-2024/25.

39-летний россиянин, занимающий второй место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, еще не забил ни одного гола в нынешнем регулярном чемпионате. Овечкин отстает на 41 шайбу от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд по числу голов в истории лиги.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс

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