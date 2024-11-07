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Сегодня, 04:47

Овечкин сделал голевую передачу и продлил результативную серию до 5 матчей

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

39-летний россиянин на 16-й минуте второго периода сделал результативный пас на белоруса Александра Протаса и помог «Кэпиталз» выйти вперед — 2:1.

Овечкин продлил свою результативную серию до пяти матчей. На этом отрезке у него 5 голов и 5 голевых передач.

Всего за сезон-2024/25 российский форвард набрал 15 (7+8) очков в 12 матчах регулярного чемпионата.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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