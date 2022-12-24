Овечкин сфотографировался с сыновьями, которые держат его 801 и 802 шайбы

Сегодня, 06:24
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).
После матча хоккеист сфотографировался с сыновьями Сергеем и Ильей, которые держат его 801 и 802 шайбы.
На данный момент на счету Овечкина 41 (22+19) очко в 36 матчах сезона.
Овечкин забил 802-й гол в НХЛ и опередил по этому показателю Горди Хоу, выйдя на чистое второе место. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.
Alex Ovechkin with his two sons, Sergei and Ilya, holding pucks 801 and 802. pic.twitter.com/DXbZNigpEA— Samantha Pell (@SamanthaJPell) December 24, 2022