Овечкин сфотографировался с сыновьями, которые держат его 801 и 802 шайбы

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

После матча хоккеист сфотографировался с сыновьями Сергеем и Ильей, которые держат его 801 и 802 шайбы.

На данный момент на счету Овечкина 41 (22+19) очко в 36 матчах сезона.