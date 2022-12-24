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НХЛ

Сегодня, 06:24

Овечкин сфотографировался с сыновьями, которые держат его 801 и 802 шайбы

Виктория Кравченко
Александр Овечкин с сыновьями Сергеем и Ильей.
Фото Соцсети
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

После матча хоккеист сфотографировался с сыновьями Сергеем и Ильей, которые держат его 801 и 802 шайбы.

На данный момент на счету Овечкина 41 (22+19) очко в 36 матчах сезона.

Овечкин забил 802-й гол в НХЛ и опередил по этому показателю Горди Хоу, выйдя на чистое второе место. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Александр Овечкин
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