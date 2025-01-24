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Сегодня, 11:05

Овечкин сократил отставание от Эспозито в списке лучших бомбардиров НХЛ до шести очков

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:0).

39-летний россиянин 1584 (875+709) очков в лиге и сократил отставание от Фила Эспозито (1590), который занимает 11-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, до шести очков. Рекордсменом лини является Уэйн Гретцки, у которого 2857 очков.

В текущем сезоне Овечкин провел 32 матча и набрал 34 (22+12) очка. Теперь у форварда 875 голов в лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ россиянину осталось забить 19 голов.

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Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Фил Эспозито
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