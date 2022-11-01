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Сегодня, 09:38

Овечкин сократил отставание от Оутса в списке лучших бомбардиров НХЛ до двух очков

Мария Гусева
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:3 Б).

Этот гол стал для нападающего 785-м за карьеру в НХЛ. Таким образом, 37-летний россиянин набрал 1418 очков и занимает 20-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. Овечкин сократил отставание от располагающегося выше на одну строчку Адама Оутса (1420 очков) до двух результативных действий.

Лидирует в списке бомбардиров Уэйн Гретцки — 2857 очков, на втором месте располагается Яромир Ягр — 1921 очко, третьим идет Марк Мессье — 1887 очков.

В этом сезоне российский форвард сыграл за «Вашингтон» 10 матчей и набрал 8 (5+3) очков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Адам Оутс
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