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Сегодня, 03:17

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по дублям за один период в НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Форвард в 82-й раз за карьеру в НХЛ забил два или более гола за один период. 39-летний россиянин занимает второе место по этому показателю в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (90).

Также Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по числу матчей с двумя или более голами. Россиянин проводит 174-ю такую игру в карьере, у канадца их было 189.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 857 голами. Форвард отстает от рекорда Уэйна Гретцки на 37 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки

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