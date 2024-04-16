Овечкин сравнил нынешний сезон «Вашингтона» с сезоном-2007/08

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сравнил нынешний сезон для команды с сезоном-2007/08.

Сейчас, как и в 2008 году, «Кэпиталз» необходимо побеждать в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ для выхода в плей-офф.

«У нас была молодая команда, так что ситуация сейчас чем-то напоминает то время. У нас была неопытная команда, но мы держались вместе, придерживались плана и вышли в плей-офф», — приводит слова Овечкина пресс-служба лиги.

На данный момент в НХЛ определились 15 из 16 участников плей-офф. На последний уайлд-кард на «Востоке» претендуют «Вашингтон», «Детройт», «Питтсбург» и «Филадельфия».

Заключительный матч регулярного чемпионата «Кэпиталз» проведет против «Филадельфии». Игра между командами состоится 17 апреля.