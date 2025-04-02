Овечкин сравнялся с Гретцки по числу голов в первых периодах в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил свою 241-ю шайбу в первых периодах в НХЛ.

2 апреля россиянин отметился голом в первом периоде матча с «Бостоном» (4:3). Таким образом, по этому показателю капитан «Кэпиталз» сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки, в активе которого также 241 гол.

Всего на счету 39-летнего хоккеиста 38 шайб в текущем сезоне и 891 гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкину осталось забросить 4 шайбы, чтобы превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

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