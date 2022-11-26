Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:55

Овечкин сравнялся с Брауном и Кеоном по количеству сыгранных матчей в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:0).

Для 37-летнего россиянина эта игра стала 1296-й в североамериканской лиге. По этому показателю он сравнялся Дастином Брауном и Дэйвом Кеоном, и теперь они делят 66-е место. Браун с 2003 по 2022 год играл в НХЛ за «Лос-Анджелес», а Кеон- с 1960-го по 1982-й за «Торонто» и «Хартфорд».

На 65-й строчке располагается Райан Сутер, который за свою карьеру принял участие в 1300 матчах.

В этом сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 22 матчах и набрал 21 (11+10) очко.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
1
Читайте также
Овечкин забил как по учебнику во втором матче подряд. До великого Хоу — всего 10 шайб
World Athletics хочет дисквалифицировать Кению из-за допинговых скандалов. Это сильно изменит этот вид спорта
NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на территории Украины
Издание 19FortyFive сообщило о подготовке России к конфликту в Арктике
Саудовский принц подарил каждому футболисту сборной Rolls Royce за матч с Аргентиной
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Овечкин забил как по учебнику во втором матче подряд. До великого Хоу — всего 10 шайб
Овечкин с сыном отпраздновал 791-й гол за карьеру в НХЛ
«Вашингтон» переиграл «Калгари». Овечкин набрал 2 очка
Овечкин реализовал большинство в матче «Вашингтон» — «Калгари»
Овечкин о победе над «Филадельфией»: «Это важные два очка»
Овечкин забил 164-му вратарю в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 791-го гола Овечкина. Текущее положение

Кузнецов признан третьей звездой матча «Вашингтон» — «Калгари»