Овечкин сравнялся с Горди Хоу по числу голов за один клуб в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сравнялся с Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ.

37-летний россиянин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Детройта». Это шайба стала для него 786-й за «Кэпиталз». Хоу забросил 786 шайб за «Детройт».

Овечкин всю карьеру выступает в НХЛ за «Вашингтон», к которому присоединился в 2005 году. В списке лучших снайперов в истории лиги россиянин занимает третье место, уступая только Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).