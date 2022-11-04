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Сегодня, 03:40

Овечкин сравнялся с Горди Хоу по числу голов за один клуб в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сравнялся с Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ.

37-летний россиянин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Детройта». Это шайба стала для него 786-й за «Кэпиталз». Хоу забросил 786 шайб за «Детройт».

Овечкин всю карьеру выступает в НХЛ за «Вашингтон», к которому присоединился в 2005 году. В списке лучших снайперов в истории лиги россиянин занимает третье место, уступая только Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
Горди Хоу
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