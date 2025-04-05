Овечкин сравнялся с Лемье по голами в первые пять минут матча

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкина забил на 4-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» — 1:1.

39-летний хоккеист забросил свою 55-ю шайбу в карьере в первые пять минут игры, обойдя Стивена Айзермана (54) и сравнявшись с Марио Лемье (55) по этому показателю. Рекордсменом является Фил Эспозито с 56 голами.

Всего на счету Овечкина теперь 893 шайбы в регулярных чемпионата НХЛ. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забить один гол.

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