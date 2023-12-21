Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:43

Овечкин сравнялся с Малкиным и занял второе место в истории НХЛ по очкам в овертаймах

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевой пас в овертайме на Дилана Строума в победном матче НХЛ против «Айлендерс» (3:2 ОТ). Эта передача стала для него 676-й за карьеру в чемпионате.

Кроме того, это очко стало для Овечкина 39-м в карьере в НХЛ, набранным овертаймах. По этому показателю он сравнялся с россиянином Евгением Малкиным из «Питтсбурга» и занял второе место в истории лиги.

Отметим, рекордная безголевая серия Овечкина составляет уже 14 матчей.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Обсудить
Читайте также
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
В Германии заявили о потере ВСУ до 800 солдат в день
Около 30 детей поезда Тюмень - Адлер пожаловались на температуру
Популярное видео
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
От страшной болезни до НХЛ всего за полтора года! Русский талант дебютировал за команду Овечкина
Овечкин обошел Игинлу в списке лучших ассистентов НХЛ за всю историю
Безголевая серия Овечкина достигла 14 матчей
Гол с передачи Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Айлендерс»
«Это разочарование для всех». Что происходит с Овечкиным?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Овечкин обошел Игинлу в списке лучших ассистентов НХЛ за всю историю