Овечкин сравнялся с Малкиным и занял второе место в истории НХЛ по очкам в овертаймах

Сегодня, 07:43
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевой пас в овертайме на Дилана Строума в победном матче НХЛ против «Айлендерс» (3:2 ОТ). Эта передача стала для него 676-й за карьеру в чемпионате.
Кроме того, это очко стало для Овечкина 39-м в карьере в НХЛ, набранным овертаймах. По этому показателю он сравнялся с россиянином Евгением Малкиным из «Питтсбурга» и занял второе место в истории лиги.
Отметим, рекордная безголевая серия Овечкина составляет уже 14 матчей.
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.