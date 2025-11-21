Видео
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:46

Овечкин вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Теперь у 40-летнего россиянина 1643 (907+736) очков в 1512 матчах в регулярных чемпионатах за карьеру. По этому показателю он обошел канадца Джо Сакика, который за карьеру набрал 1641 (625+1016) очко в 1378 играх, и вышел на 10-е место в списке бомбардиров.

Рекордсменом НХЛ по набранным очкам в регулярных чемпионатах является канадский нападающий Уэйн Гретцки, набравший 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах.

Список лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр (Чехия) — 1921 (766+1155) — 1733

3. Марк Мессье (Канада) — 1887 (694+1193) -1756

4. Горди Хоу (Канада) — 1850 (801+1049) — 1767

5. Рон Франсис (Канада) — 1771 (549+1249) — 1731

6. Марсель Дионн (Канада) — 1771 (731+1040) — 1348

7. Стив Айзерман (Канада) — 1755 (692+1063) — 1514

8. Марио Лемье (Канада) — 1723 (690+1033) — 915

9. Сидник Кросби (Канада) — 1708 (637+1071) — 1371

10. Александр Овечкин (Россия) — 1643 (907+736) — 1512

Александр Овечкин.Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 905-го гола Овечкина. Текущее положение

6

  • Иван

    наверно потому, что у них очков больше

    21.11.2025

  • Сергей С.

    Не понял, почему Лемье и Кросби выше Овечкина.

    21.11.2025

  • Scallagrim

    "9. Сидник Кросби " --- нарочно так написали?

    21.11.2025

  • Skovorodker

    Идеальный результат. 10 место по очкам и выход на единоличное первое место по голам в НЕпустые ворота в истории лиги. Теперь никто не сможет сказать, что он первый только из-за голов в пустые ворота (как говорили некоторые хейтеры)

    21.11.2025

  • HodorVor

    еще бы убогий вратарь тащил команду....

    21.11.2025

  • Apei

    Если не останется ещё на сезон, то в десятке пробудет меньше пяти лет

    21.11.2025

    Александр Овечкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
