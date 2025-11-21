Овечкин вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Сегодня, 05:46
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».
Теперь у 40-летнего россиянина 1643 (907+736) очков в 1512 матчах в регулярных чемпионатах за карьеру. По этому показателю он обошел канадца Джо Сакика, который за карьеру набрал 1641 (625+1016) очко в 1378 играх, и вышел на 10-е место в списке бомбардиров.
Рекордсменом НХЛ по набранным очкам в регулярных чемпионатах является канадский нападающий Уэйн Гретцки, набравший 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах.
Список лучших бомбардиров в истории НХЛ:
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах
2. Яромир Ягр (Чехия) — 1921 (766+1155) — 1733
3. Марк Мессье (Канада) — 1887 (694+1193) -1756
4. Горди Хоу (Канада) — 1850 (801+1049) — 1767
5. Рон Франсис (Канада) — 1771 (549+1249) — 1731
6. Марсель Дионн (Канада) — 1771 (731+1040) — 1348
7. Стив Айзерман (Канада) — 1755 (692+1063) — 1514
8. Марио Лемье (Канада) — 1723 (690+1033) — 915
9. Сидник Кросби (Канада) — 1708 (637+1071) — 1371
10. Александр Овечкин (Россия) — 1643 (907+736) — 1512
Иван
наверно потому, что у них очков больше
21.11.2025
Сергей С.
Не понял, почему Лемье и Кросби выше Овечкина.
21.11.2025
Scallagrim
"9. Сидник Кросби " --- нарочно так написали?
21.11.2025
Skovorodker
Идеальный результат. 10 место по очкам и выход на единоличное первое место по голам в НЕпустые ворота в истории лиги. Теперь никто не сможет сказать, что он первый только из-за голов в пустые ворота (как говорили некоторые хейтеры)
21.11.2025
HodorVor
еще бы убогий вратарь тащил команду....
21.11.2025
Apei
Если не останется ещё на сезон, то в десятке пробудет меньше пяти лет
21.11.2025