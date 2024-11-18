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Сегодня, 07:20

Овечкин стал 12-м игроком в возрасте 39 лет, сделавшим хет-трик в НХЛ

Даниил Аршавский
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Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).

Россиянин стал 12-м хоккеистом за историю НХЛ оформившим хет-трик в возрасте 39 лет и старше.

Ранее подобные достижения устанавливали Жан беливо, Джонни Бьюсик, Шейн Доан, Горди Хоу, Яромир Ягр, Никлас Линдстрем, Джо Ньювендик, Жан Ратель, Люк Робитайль, Теему Селянне и Джо Торнтон.

Для Овечкина хет-трик в матче с «Вегасом» стал 31-м за карьеру в НХЛ, россиянин стал 6-м игроком лиги, достигшим этой отметки.

За 17 встреч в текущем сезоне Овечкин набрал 23 (13+10) очка.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс

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