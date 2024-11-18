Овечкин стал 12-м игроком в возрасте 39 лет, сделавшим хет-трик в НХЛ

Сегодня, 07:20
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).
Россиянин стал 12-м хоккеистом за историю НХЛ оформившим хет-трик в возрасте 39 лет и старше.
Ранее подобные достижения устанавливали Жан беливо, Джонни Бьюсик, Шейн Доан, Горди Хоу, Яромир Ягр, Никлас Линдстрем, Джо Ньювендик, Жан Ратель, Люк Робитайль, Теему Селянне и Джо Торнтон.
Для Овечкина хет-трик в матче с «Вегасом» стал 31-м за карьеру в НХЛ, россиянин стал 6-м игроком лиги, достигшим этой отметки.
За 17 встреч в текущем сезоне Овечкин набрал 23 (13+10) очка.