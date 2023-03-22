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Сегодня, 06:07

Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ, забившим 40 голов в возрасте старше 37 лет

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 40-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. 37-летний россиянин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (6:7 ОТ).

Овечкин стал пятым игроком в истории лиги, который забил 40 и более голов в возрасте 37 лет и старше. Ранее это удавалось Горди Хоу (в 40 лет, 1968/69), Джонни Бьюсику (37, 1972/73), Филу Эспозитоу (37, 1978/79) и Брендану Шенахану (37, 2005/06). .

Также россиянин 13-й раз в карьере забросил не менее 40 шайб за сезон. По этому показателю он вышел на первое место, опередив Уэйна Гретцки. Канадец в 12 сезонах за карьеру забивал не менее 40 голов.

Александр Овечкин. Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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