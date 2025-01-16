Овечкин стал лауреатом в номинации «Величайшее достижение на льду» от ESPN

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал победителем в категории «Величайшее достижение на льду» от ESPN.

По итогам первой половины сезона НХЛ, россиянин показал самый результативный старт в карьере — 17 голов в 20 матчах. Также это его 20-й сезон подряд, в котором он забил 20 голов, по этому показателю Овечкин уступает только канадцу Горди Хоу (22 сезона).

Всего за свою карьеру 39-летний капитан «Кэпиталз» забросил 873 шайбы. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) ему осталось забить 21 гол.

В НХЛ прогнозируют, что Овечкин побьет рекорд 3 апреля 2025 года в гостевой игре с «Каролиной».