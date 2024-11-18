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Сегодня, 08:26

Овечкин стал лучшим снайпером из России в НХЛ, опередив Федорова

Камила Абдурахманова
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча с «Вегас Голден Найтс» (5:2) забросил три шайбы и стал лучшим снайпером в истории НХЛ в 39-летнем возрасте среди россиян.

Сейчас на счету Овечкина 13 голов. Ранее рекордным достижением в 39 лет среди российских хоккеистов владел Сергей Федоров — в сезоне- 2008/09 он забросил 11 шайб за 52 игры.

В матче против «Вегаса» Овечкин забил свой 864-й, 865-й и 866-й голы в НХЛ. Теперь он отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) на 28 голов.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
Сергей Федоров

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