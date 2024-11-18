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Сегодня, 10:29

Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ.

39-летний россиянин в ночь на 18 ноября оформил хет-трик в матче против «Вегаса» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ, забив 1 гол в пустые ворота. В текущем сезоне Овечкин провел 17 матчей в НХЛ и набрал 23 (13+10) очка.

Второй звездой дня стал нападающий «Каролины» Мартин Нечас, который забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в игре с «Сент-Луисом» (4:1). Третьей звездой дня признали голкипера «Рейнджерс» Джонатана Куика. На его счету 24 сейва и матч на ноль против «Сиэтла» (2:0).

Александр Овечкин
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