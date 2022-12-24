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НХЛ

Сегодня, 19:07

Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ, Георгиев выбран второй звездой

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой игровой недели в НХЛ, которая уже завершилась из-за рождественской паузы. Форвард в трех матчах забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

37-летний россиянин забросил 802-ю шайбу и обошел по этому показателю легендарного Горди Хоу, заняв единоличное второе место по заброшенным шайбам в лиге.

Удерживает рекорд по количеству голов в НХЛ Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев был назван второй звездой недели. Он выиграл все три матча на неделе, отразив 82 из 85 бросков по своим воротам.

Третьей звездой выбран нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерсон. В 2 матчах на его счету 7 (2+5) очков.

Александр Георгиев
Александр Овечкин
Элиас Петтерссон
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Колорадо Эвеланш
4
1
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