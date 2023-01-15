Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить 400 шайб в домашних матчах

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Этот гол стал для 37-летнего россиянина 400-м в домашних играх за «Кэпиталз».

Овечкин стал пятым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось достичь этой отметки. Рекорд по голам в домашних матчах принадлежит Уэйну Гретцки (492), второе место занимает Горди Хоу (449), на третьей строчке — Яромир Ягр (411), четвертый — Майк Гартнер (401).

Шайба в ворота «Филадельфии» стала для Овечкина 810-й в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, россиянин сократил отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 84 голов.