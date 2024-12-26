Овечкин стал самым упоминаемым российским спортсменом в 2024 году

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил рейтинг самых упоминаемых в отечественных СМИ российских спортсменов в 2024 году, сообщает компания «Медиалогия».

Его медиаиндекс составил 1,574 миллиона упоминаний в СМИ. На втором месте — теннисист Даниил Медведев (1,169 миллиона), третье место занимает форвард «Акрона» Артем Дзюба (935 тысяч).

В топ-5 также вошли вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов (706 тысяч) и полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук (688 тысяч).

Рейтинг составлен компанией «Медиалогия» за период с 1 января по 24 декабря 2024 года на основе более 100 тысяч влиятельных источников — ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.

Топ-30 российских спортсменов в российских СМИ: