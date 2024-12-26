Овечкин стал самым упоминаемым российским спортсменом в 2024 году

Сегодня, 15:00
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил рейтинг самых упоминаемых в отечественных СМИ российских спортсменов в 2024 году, сообщает компания «Медиалогия».
Его медиаиндекс составил 1,574 миллиона упоминаний в СМИ. На втором месте — теннисист Даниил Медведев (1,169 миллиона), третье место занимает форвард «Акрона» Артем Дзюба (935 тысяч).
В топ-5 также вошли вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов (706 тысяч) и полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук (688 тысяч).
Рейтинг составлен компанией «Медиалогия» за период с 1 января по 24 декабря 2024 года на основе более 100 тысяч влиятельных источников — ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.
Топ-30 российских спортсменов в российских СМИ:
|
Место в рейтинге
|
Персона
|
Вид спорта
|
МедиаИндекс
|
1
|
Александр Овечкин
|
Хоккей
|
1 574 575,6
|
2
|
Даниил Медведев
|
Теннис
|
1 169 621,2
|
3
|
Артем Дзюба
|
Футбол
|
935 335,1
|
4
|
Матвей Сафонов
|
Футбол
|
706 274,9
|
5
|
Алексей Миранчук
|
Футбол
|
688 900,5
|
6
|
Максим Глушенков
|
Футбол
|
680 696,4
|
7
|
Константин Тюкавин
|
Футбол
|
650 843,9
|
8
|
Мирра Андреева
|
Теннис
|
649 283,5
|
9
|
Андрей Рублев
|
Теннис
|
630 479,1
|
10
|
Александр Соболев
|
Футбол
|
617 546,9
|
11
|
Ислам Махачев
|
Смешанные единоборства
|
601 833,2
|
12
|
Никита Кучеров
|
Хоккей
|
545 347,1
|
13
|
Артур Бетербиев
|
Бокс
|
510 360,2
|
14
|
Георгий Джикия
|
Футбол
|
457 658,3
|
15
|
Артемий Панарин
|
Хоккей
|
456 827,3
|
16
|
Дмитрий Бивол
|
Бокс
|
444 308,1
|
17
|
Сергей Бобровский
|
Хоккей
|
435 133,4
|
18
|
Федор Чалов
|
Футбол
|
418 967,7
|
19
|
Александр Головин
|
Футбол
|
393 134,3
|
20
|
Евгений Кузнецов
|
Хоккей
|
384 278,7
|
21
|
Карен Хачанов
|
Теннис
|
369 390,0
|
22
|
Игорь Акинфеев
|
Футбол
|
365 392,6
|
23
|
Арсен Захарян
|
Футбол
|
358 130,2
|
24
|
Кирилл Капризов
|
Хоккей
|
339 588,9
|
25
|
Дарья Касаткина
|
Теннис
|
337 260,1
|
26
|
Александр Большунов
|
Лыжи
|
328 922,0
|
27
|
Евгений Малкин
|
Хоккей
|
328 528,4
|
28
|
Антон Миранчук
|
Хоккей
|
319 487,8
|
29
|
Анна Калинская
|
Теннис
|
304 344,1
|
30
|
Матвей Мичков
|
Хоккей
|
266 087,3