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Сегодня, 15:00

Овечкин стал самым упоминаемым российским спортсменом в 2024 году

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил рейтинг самых упоминаемых в отечественных СМИ российских спортсменов в 2024 году, сообщает компания «Медиалогия».

Его медиаиндекс составил 1,574 миллиона упоминаний в СМИ. На втором месте — теннисист Даниил Медведев (1,169 миллиона), третье место занимает форвард «Акрона» Артем Дзюба (935 тысяч).

В топ-5 также вошли вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов (706 тысяч) и полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук (688 тысяч).

Рейтинг составлен компанией «Медиалогия» за период с 1 января по 24 декабря 2024 года на основе более 100 тысяч влиятельных источников — ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.

Топ-30 российских спортсменов в российских СМИ:

Место в рейтинге

Персона

Вид спорта

МедиаИндекс

1

Александр Овечкин

Хоккей

1 574 575,6

2

Даниил Медведев

Теннис

1 169 621,2

3

Артем Дзюба

Футбол

935 335,1

4

Матвей Сафонов

Футбол

706 274,9

5

Алексей Миранчук

Футбол

688 900,5

6

Максим Глушенков

Футбол

680 696,4

7

Константин Тюкавин

Футбол

650 843,9

8

Мирра Андреева

Теннис

649 283,5

9

Андрей Рублев

Теннис

630 479,1

10

Александр Соболев

Футбол

617 546,9

11

Ислам Махачев

Смешанные единоборства

601 833,2

12

Никита Кучеров

Хоккей

545 347,1

13

Артур Бетербиев

Бокс

510 360,2

14

Георгий Джикия

Футбол

457 658,3

15

Артемий Панарин

Хоккей

456 827,3

16

Дмитрий Бивол

Бокс

444 308,1

17

Сергей Бобровский

Хоккей

435 133,4

18

Федор Чалов

Футбол

418 967,7

19

Александр Головин

Футбол

393 134,3

20

Евгений Кузнецов

Хоккей

384 278,7

21

Карен Хачанов

Теннис

369 390,0

22

Игорь Акинфеев

Футбол

365 392,6

23

Арсен Захарян

Футбол

358 130,2

24

Кирилл Капризов

Хоккей

339 588,9

25

Дарья Касаткина

Теннис

337 260,1

26

Александр Большунов

Лыжи

328 922,0

27

Евгений Малкин

Хоккей

328 528,4

28

Антон Миранчук

Хоккей

319 487,8

29

Анна Калинская

Теннис

304 344,1

30

Матвей Мичков

Хоккей

266 087,3
2
Александр Овечкин
Алексей Миранчук
Артем Дзюба
Матвей Сафонов
Даниил Медведев
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