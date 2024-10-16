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Сегодня, 06:40

Овечкин стал седьмым действующим игроком НХЛ с 700+ передачами

Алина Савинова
Александр Овечкин (справа).
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:2).

Второй голевой пас стал для 39-летнего россиянина 700-м в лиге. Овечкин — седьмой действующий игрок НХЛ, достигнувший этой отметки. Он идет после Сидни Кросби (1007), Патрика Кейна (814), Евгения Малкина (804), Анже Копитара (795), Никласа Бекстрема (762) и Клода Жиру (716).

Рекорд по количеству результативных передач в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1963). Гретцки также лидирует в списке лучших снайперов лиги (894 гола). Овечкину осталось забить 41 гол, чтобы побить рекорд канадца по количеству заброшенных шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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